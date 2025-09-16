عاجل/ 26 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الثلاثاء، من أنّ أكثر من 10 آلاف طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد في مدينة غزّة، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا واسع النطاق.

وقالت المتحدّثة باسم اليونيسف تيس إنغرام من منطقة المواصي في الجنوب، إنّ “التهجير القسري والجماعي للعائلات من مدينة غزة يشكل تهديدا قاتلا للفئات الأكثر ضعفا”.

وفي مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، حذّرت من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال.

وأضافت أنّ “26 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة حاليا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم أكثر من 10 آلاف في مدينة غزة وحدها”.

وأوضحت أنه خلال أوت، عانى أكثر من طفل من كلّ ثمانية أطفال خضعوا للفحص في قطاع غزة من سوء تغذية حاد “وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق”.

وفي مدينة غزة، عانى طفل واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن مراكز التغذية في مدينة غزة “أُجبرت على الإغلاق هذا الأسبوع بسبب أوامر الإخلاء وتكثيف العمليات العسكرية”.

أ ف ب