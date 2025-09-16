عاجل/ وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الابتدائية الخاصة المرخّص لها

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية، القائمة المحينة للمدارس الابتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص، وذلك إلى غاية 11 سبتمبر 2025.

وأظهرت البيانات أن عدد هذه المؤسسات بلغ 811 مدرسة ابتدائية خاصة، مقابل 774 مؤسسة في العام الماضي، أي بزيادة ب37 مؤسسة جديدة.

وتقع أغلب المدارس الابتدائية الخاصة في العاصمة (تونس 1 وتونس 2) بـ125 مؤسسة، تليها ولاية بن عروس بـ82 مؤسسة وولاية أريانة بـ66 مؤسسة.

في المقابل اشارت البيانات الى حضور ضعيف للمدارس الابتدائية الخاصة في بعض الجهات الداخلية، حيث لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في ولايتي الكاف وتطاوين، و7 مدارس في سليانة، و9 في باجة، وفق ما ورد بالقائمة الرسمية المنشورة من قبل وزارة التربية.

