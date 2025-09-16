عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر

عاجل/ التصعيد الإسرائيلي في غزّة: مصـر تُصدر بيـانا وتحذّر..

عاجل/ اشتعال النيران في قارب قبالة سواحل ليبيا ومقتل 50 شخصا

عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة

عاجل/ وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الابتدائية الخاصة المرخّص لها

2025/09/16 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية، القائمة المحينة للمدارس الابتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص، وذلك إلى غاية 11 سبتمبر 2025.
وأظهرت البيانات أن عدد هذه المؤسسات بلغ 811 مدرسة ابتدائية خاصة، مقابل 774 مؤسسة في العام الماضي، أي بزيادة ب37 مؤسسة جديدة.
وتقع أغلب المدارس الابتدائية الخاصة في العاصمة (تونس 1 وتونس 2) بـ125 مؤسسة، تليها ولاية بن عروس بـ82 مؤسسة وولاية أريانة بـ66 مؤسسة.
في المقابل اشارت البيانات الى حضور ضعيف للمدارس الابتدائية الخاصة في بعض الجهات الداخلية، حيث لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في ولايتي الكاف وتطاوين، و7 مدارس في سليانة، و9 في باجة، وفق ما ورد بالقائمة الرسمية المنشورة من قبل وزارة التربية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn