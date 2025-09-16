وزير الصحة يزور مستشفى “سامسونغ” الذكي في سيول

زار وزير الصحة، مصطفى الفرجاني الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للبيو تكنولوجيا التي ستنعقد يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكورية سيول مستشفى سامسونغ الذكي في العاصمة، وذلك بهدف دعم مشروع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة ، حسب بلاغ للوزارة .

وأضافت أن هذه الزيارة مثّلت فرصة لتعزيز سبل التعاون في المعرفة والتكوين و لتبادل الخبرات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد لدعم مشروع وزارة الصحة، إلى جانب البحث والابتكار في علاج السرطان وزراعة الأعضاء والأعصاب والجينوم.

وتم الاتفاق على زيارة وفد من سامسونغ إلى تونس قريبًا لبحث فرص الشراكة والاستثمار.

وللاشارة فقد التقى، اليوم الثلاثاء، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبيّة، جونغ أون-كيونغ.