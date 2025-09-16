جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تركيبة اللجان المستقلة بعد إلتئام الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم
وبعد توفر النصاب القانوني، وقع انتخاب اللجان المستقلة التالية:
اللجنة الوطنية للاستئناف
• رضا السلامي – رئيس
• سمير بوجدي – نائب رئيس
• لطفي التليسي – عضو
• سامي المحسني– عضو
• وجدي شاطر – عضو
• عاطف الأنصاري – عضو
اللجنة الوطنية للانضباط والروح الرياضية
• فوزي الشمنقي – رئيس
• رؤوف بن عاش الله – نائب رئيس
• عمر أنيس الزرماطي – عضو
• أيمن عبد الدائم – عضو
• مريم اللافي – عضو
اللجنة الانتخابية
• حمادي جازة – رئيس
• رياض بن عاش الله – نائب رئيس
• معز بن نصر – عضو
• محمد الورتتاني – عضو
• نورهان العكرمي – عضوة
لجنة الاستئناف الانتخابي
• بشير غشام – رئيس
• ليميم العاشوري – نائب رئيس
• بلال مرزوق – عضو
• ريم قايجي – عضوة احتياط
• محمد قبلاوي – عضو احتياط
لجنة الحوكمة والتدقيق
• الأسعد والي – رئيس
• زياد الفطناسي – نائب رئيس
• حمدي اللجمي – عضو
• اسكندر العرفاوي – عضو
• محمد زياد الحضري – عضو
لجنة الأخلاقيات
• سامي السمادحي – رئيس
• زين العابدين الوسلاتي – نائب رئيس
• نبيل موحي – عضو
• محمد الحساني – عضو
• مكرم عبد اللطيف – عضو