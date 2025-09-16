البنك المركزي: تسجيل زيادة هامة في استخدام “الكمبيالة”..

جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة

2025/09/16

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تركيبة اللجان المستقلة بعد إلتئام الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم
وبعد توفر النصاب القانوني، وقع انتخاب اللجان المستقلة التالية:
اللجنة الوطنية للاستئناف
• رضا السلامي – رئيس
• سمير بوجدي – نائب رئيس
• لطفي التليسي – عضو
• سامي المحسني– عضو
• وجدي شاطر – عضو
• عاطف الأنصاري – عضو
اللجنة الوطنية للانضباط والروح الرياضية
• فوزي الشمنقي – رئيس
• رؤوف بن عاش الله – نائب رئيس
• عمر أنيس الزرماطي – عضو
• أيمن عبد الدائم – عضو
• مريم اللافي – عضو
اللجنة الانتخابية
• حمادي جازة – رئيس
• رياض بن عاش الله – نائب رئيس
• معز بن نصر – عضو
• محمد الورتتاني – عضو
• نورهان العكرمي – عضوة
لجنة الاستئناف الانتخابي
• بشير غشام – رئيس
• ليميم العاشوري – نائب رئيس
• بلال مرزوق – عضو
• ريم قايجي – عضوة احتياط
• محمد قبلاوي – عضو احتياط
لجنة الحوكمة والتدقيق
• الأسعد والي – رئيس
• زياد الفطناسي – نائب رئيس
• حمدي اللجمي – عضو
• اسكندر العرفاوي – عضو
• محمد زياد الحضري – عضو
لجنة الأخلاقيات
• سامي السمادحي – رئيس
• زين العابدين الوسلاتي – نائب رئيس
• نبيل موحي – عضو
• محمد الحساني – عضو
• مكرم عبد اللطيف – عضو

