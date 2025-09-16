فظيع/ وفاة شاب بصعقة كهربائية بورشة لصنع وصقل الرخام..

توفي مساء اليوم الثلاثاء شاب في سن العشرين بصعقة كهربائية حين كان يعمل بورشة لصنع و صقل الرخام بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة.

و كان الهالك و بينما كان يعمل بورشة لصنع و صقل الرخاء تعرض لصعقة كهربائية بعد تماس الأسلاك الكهربائية بالمياه المستعملة في عملية القص و الصقل أسفرت عن وفاته على عين المكان رغم تدخل الحضور بالورشة في محاولة لانقاذه .

و بحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمت معاينة الجثة والاذن بنقلها للمستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي قبل دفنها في حادثة أليمة اهتزت لها معتمدية غار الدماء ، وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.