وزارة التعليم العالي تصدر بيان هام لطلبة بكالوريا 2025..‎#خبر_عاجل

2025/09/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء انه وفي اطار تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بالتسجيل الجامعي وتفعيل الترابط البيني يتعين على الطلبة الناجحين الجدد في بكالوريا 2025 والموجهين الى المؤسسات الجامعية الدخول الى تطبيقة “مساري” الخاصة بالملف الاداري الرقمي للطالب عبر الرابط dossier-inscription.rnu.tn.

واضافت وزارة التعليم العالي في بيان لها ان هذا الاجراء يأتي بعد اتمام دفع الطلبة الجدد لمعاليم التسجيل وذلك للمصادقة على مشاركة معطياتهم المتعلقة بمضمون الولادة وشهادة البكالوريا وكشف اعداد البكالوريا لاستكمال اجراءات التسجيل الجامعي.

ولفتت الوزارة ان هذا الاجراء يشمل ايضا الطلبة الناجحين الجدد في بكالوريا 2025 والذين اتموا عملية التسجيل بالملفات.

