عاجل/ إحباط تهريب صفائح من الـ”زطلة” بميناء حلق الوادي

2025/09/17 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن 1474 غراما مخفية داخل أدباش مسافر قادم من ميناء روما.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة بأن مصالح الديوانة بفرقة الأنياب وبفرقة الكشف بالأشعة اشتبهت في وجود مواد مخدرة بأمتعة المسافر المذكور، فتم اخضاعه إلى التفتيش الدقيق والعثور على صفائح المادة المخدرة.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.
يذكر أن مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي قد حجزت منذ بداية سنة 2025 كميات هامة من المواد المخدرة من القنب الهندي والكوكايين وغيرها تزن 46570 غراما في ما تم حجز ما يناهز 390 ألف قرصا مخدرا.

