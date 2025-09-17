من اجل الاحتكار والمضاربة: هذا ما تقرّر ضد 11 وكيل بيع “هبّاطة”.. #خبر_عاجل

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق 11 من وكلاء البيع “الهبّاطة” المحالين على أنظارها مع إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة قد أذنت بالاحتفاظ بأحد عشر من وكلاء البيع “الهبّاطة” من الذين تم إيقافهم نهاية الأسبوع الماضي إثر حملة وطنية نفذتها مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح المراقبة بوزارة التجارة وذلك للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.