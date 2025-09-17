تسجيل تراجع في صابة “الهندي” الأملس

أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي، أن صابة الهندي الاملس أحد أنواع (التين الشوكي) شهدت خلال الموسم الحالي تراجعا بنسبة 40 بالمائة بسبب انتشار الحشرة القرمزية ولن تتجاوز 3 آلاف طن في حين ان معدل الإنتاج العادي يتراوح بين 6 و7 آلاف طن.

وأكد الهويدي، اليوم الأربعاء، في تصريح ل(وات) تضرر 90 بالمائة من غراسات التين الشوكي بعد اجتياح الحشرة القرمزية الواسع وغير المسبوق للضيعات الفلاحية إذ امتدت لتصل إلى الأحياء السكنية والمنازل لتصبح مصدر قلق وخوف لدى الأهالي لما تسببه من تهيجات جلدية خاصة لدى الأطفال.

وتابع أن حالة من الاحتقان تسود متساكني بوعرقوب بسبب انتشار هذه الآفة وعدم التدخل في الوقت المناسب من قبل السلط المعنية رغم مراسلة السلط الجهوية والنداءات المتكررة منذ أكثر من سنتين عبر وسائل الإعلام للقيام بالمداواة للحد من خطورة هذه الحشرة وإعطاء معتمدية بوعرقوب الأولوية.

واستنكر تقصير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل وعدم اتخاذ إجراءات استباقية وتدخل في الوقت المناسب للحد من انتشارها مما تسبب في تفاقم الوضع وأدى إلى توسع الضرر وبلوغ الحشرة مرحلة يصعب السيطرة عليها، مطالبا بضرورة المتابعة والإسراع بتوفير الادوية وتوزيعها بصفة عادلة على المناطق المتضررة وتستأثر معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل بإنتاج 90 بالمائة من الإنتاج الوطني من الهندي الأملس إضافة إلى أهمية تصدير هذا المنتوج وقدرته على اكتساح الاسواق الخارجية حيث تقدر الكميات المصدرة سنويا في حدود 800 طن لاسيما وان القطاع يشغل حوالي 5 آلاف فلاح ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة.

وتجدر الإشارة الى ان مساحة الهندي الاملس تمتد بمعتمدية بوعرقوب على حوالي 500 هكتار موزعة خصوصا على مناطق بني وائل وبرج حفيظ والعامرة والمشروحة.