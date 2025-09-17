عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل

لوح الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، بإمكانية مقاطعة بطل العالم السابق المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذا تأهل له منتخب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الكتلة الاشتراكية في البرلمان الإسباني باتشي لوبيز، الثلاثاء، إن تأهل منتخب إسرائيل إلى كأس العالم 2026 قد يهدد مشاركة المنتخب الإسباني، مضيفا: “سنرى إمكانية ذلك في الوقت المناسب”، وفقا لما نقلته صحيفة “آي بي سي” الإسبانية.

وأوضح لوبيز، أن الحزب الذي ينتمي إليه يسعى إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية على خلفية حرب غزة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتحرك الهيئات والاتحادات الدولية في هذا الاتجاه.

وأضاف:”مسألة مشاركة إسبانيا في المونديال ستحسم لاحقا، لكن التوجه العام بات واضحا”.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى حرمان إسرائيل من المشاركة في المنافسات الرياضية العالمية.

ويحتل المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في مجموعته في تصفيات كأس العالم، التي تضم النرويج وإيطاليا وإستونيا ومولدوفا.

سكاي نيوز