بعد أن توعّد بمقاضاته: هكذا ردّ رياض جراد على نجل غازي الشواشي..



أكد الناشط رياض جراد، عبر تدوينة على فيسبوك اليوم الاربعاء، انه قد تقدّم بشكايتين ضد الياس الشواشي، نجل السياسي السجين في ما يعرف بقضية التآمر غازي الشواشي.

وقال جراد: “أبشّره بأنه قد أضيف الى رصيده 6 سنوات سجن نافذة”.

وجاء ذلك بعد ان كان الياس الشواشي قد نشر تدوينة في وقت سابق اليوم، قال فيها انه يعتزم رفع شكاية ضد جراد، في الداخل والخارج، وذلك بعد ان تم القبض على احد المعتدين عليه في فرنسا والذي تبين بانه على اتصال برياض جراد، وفق روايته، الأمر الذي نفاه جراد معلنا رفعه شكايتين.

وفي ما يلي التدوينة الكاملة لرياض جراد.