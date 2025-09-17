عاجل/ السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد..

2025/09/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

وقعت السعودية وباكستان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك، الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، استقبل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، في الرياض.
وأوضحت أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وجمهورية باكستان.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان، إن الاتفاق، الذي يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، يهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين الدولتين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان.
وينص الاتفاق على أن “أي اعتداء على أي من البلدين سيعتبر اعتداء على كليهما”، وفقا للبيان.

