عاجل/ الأخيرة ضمن الأسطول: السفينة “أنس الشريف” تُبحر باتّجاه غزّة

أبحرت مساء اليوم الأربعاء، سفينة تحمل اسم الصحفي الفلسطيني الشهيد، “أنس الشريف” وهي السفينة الاخيرة ضمن أسطول “الصمود المغاربي”.

وتضم السفينة 12 ناشطا من عدة جنسيات، على غرار النائب بالبرلمان التونسي محمد علي، وطاقم قناة الجزيرة في تونس والمتكون من كل من الصحفي لطفي حجي والمصور الصحفي أنيس العباسي، فضلا عن الممثل التونسي، محمد مراد، ويقود هذه السفينة ربان تركي.

يشار الى أن هذه السفينة قد تعرضت في الأيام الماضية الى عطل فني وخضعت الى إصلاحات ،وقد أبحرت مساء اليوم لتلتحق بباقي أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن قطاع غزة.