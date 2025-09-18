عاجل/ اتحاد الشغل يحذّر من تداعيات تعطيل هذا المشروع

عاجل/ أردني موظّف لدى جيش الاحتلال يقتل إسرائيليّان

2025/09/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نبه الاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، السلط الجهوية والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية من تداعيات تعطيل إنجاز مشروع محطة غاز الجنوب بالقرضاب وتأخر دخولها حيز الاستغلال مع عدم توفر الموارد المالية واللوجيستية لانهاء الأشغال .
ودعا الاتحاد في البلاغ ذاته إلى ضرورة المحافظة على ديمومة مواطن شغل العمال مع ضمان حقوقهم المادية والترتيبية والايفاء بكافة التعهدات تجاه الجهة طبقا لمحضر 5 نوفمبر 2020 المتعلق باتفاق الكامور .
يشار الى أن مشروع غاز الجنوب يضم 3 مكونات أساسية و هي وحدة معالجة الغاز، وحدة لتعبئة قوارير الغاز وأنبوب لجلب الغاز متفرع عن الأنبوب الرئيسي لمشروع “غاز نوارة”.

