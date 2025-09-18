ترتيب الفيفا للمنتخبات: المنتخب التونسي يقفز ثلاثة مراكز..# خبر_عاجل

عاجل/ عميد المحامين الجديد يتسلّم مهامه ويتعهّد بهذه الملفات..

2025/09/18 أهم الأخبار, تونس, سياسة


تسلّم عميد المحامين المنتخب، بوبكر بالثابت، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، مهامه على راس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
وأكد عميد المحامين بوبكر بالثابت، دعم كل الأصوات والانضمام إلى المجهود الكبير في سبيل إلغاء المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه والمطالبة بتسوية وضعية المحامين المسجونين على خلفية هذا المرسوم.
واعتبر بالثابت، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على هامش حفل تسليم المهام للعميد وأعضاء مجلس الهيئة الجدد، أن مثل هذا المرسوم لا يليق بتونس اليوم التي يفترض أن لها سمعة جيدة في الديمقراطية والحرية التي ناضلت من أجلها أجيال وتستحق أن تناضل من أجلها الأجيال الحالية.

