عاجل/ البرلمان يُحيل 207 أسئلة للحكومة

أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 على اجتماع المكتب.

ونظر المكتب في بداية أشغاله في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 207 أسئلة إلى الأعضاء المعنيين.

ثمّ اطّلع على مراسلتي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الإعلام بسد شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، اثر انتخاب عدنان العلوش عضوا بالمجلس عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الاحد 20 جويلية 2025، وانتخاب حمزة بن عثمان بضيافي عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.