عاجل/ اسرائيل تشن ضربات جديدة على لبنان

2025/09/18 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه بدأ شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان.
وكان الجيش الإسرائيلي حض في وقت سابق، سكان قرى عدة في جنوب لبنان على إخلائها، تمهيدا لتنفيذ ضربات جوية على أهداف لحزب الله.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش بالعربية في بيان “سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان، وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاستئناف أنشطته في المنطقة”.
ونشر الجيش خرائط لأربعة مبانٍ في ثلاث قرى بجنوب لبنان، داعيا سكانها وسكان المباني المجاورة إلى إخلائها “فورا” والبقاء “على مسافة لا تقل عن 500 متر منها”. وأضاف أدرعي “البقاء في هذه المباني يعرضكم للخطر”.

