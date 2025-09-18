منفّذه أردني الجنسية: الأردن تُدين مقتل إسرائيليين بإطلاق نار.. #خبر_عاجل

عاجل/ البرلمان: تحديد موعد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة

2025/09/18

أدانت وزارة الخارجية الأردنية الخميس 18 سبتمبر 2025 حادثة إطلاق النار عند معبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة فتح تحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وقالت الدولة العبرية إن منفذه أردني.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن “الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة) والتي يدينها الأردن ويرفضها”.
واعتبرت الوزارة أن الحادثة تشكّل “خرقا للقانون وتعريضا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى”.

