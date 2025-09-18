عاجل/ قرار وزاري لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية

صدر، اليوم الأربعاء، بالرائد الرسمي عدد 115 قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 والمتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

وفي توضيح، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية لطفي محجوب “إن القرار الجديد المشترك “يتعلق بتحيين 52 جدولا من بين 86 جدولا تتعلق بالأمراض المهنية”.

وأوضح المسؤول أن “القرار الجديد لا يضيف أمراضا جديدة لقائمة الأمراض المهنية”، مشيرا إلى أن آخر تحيين للقائمة كان في سنة 2022 بإضافة الجدول 86 المتعلق بفيروس سارس كوف 2 (كوفيد 19).

مدة التكفل أصبحت أطول..

وأشار إلى أن ما ورد في القرار الجديد يتعلق بعديد الإضافات على غرار التمديد في مدة التكفل بالمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مؤكدا أن مدة التكفل أصبحت أطول مقارنة بالسابق.

كما يتيح القرار فترة أطول لتقديم الفحوصات التكميلية من قبل المتضريين لتحديد الأسباب المسؤولة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفق تصريح المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية.

وأكد المسؤول أن القرار الجديد أضاف مهنا جديدة إلى قائمة المهن المشمولة بالتعويض عن حوادث الشغل. وشدد على أن القرار منح العاملين مرونة أكبر في إعداد ملفاتهم والحصول على التكفل بالعلاج والتعويض عن حوادث الشغل.

وقال “القرار الجديد ذهب في الانفتاح أكثر لفائدة المتضريين من حوادث الشغل بدل الانغلاق”.

كما أضاف لـ(وات) أن القرار الجديد واكب التطور العلمي الحاصل في مجال الأمراض المهنية لتحديد الأسباب المسؤولة عن بعض الأمراض المهنية من أجل حماية العامل وتمكينه من حقوقه.

الإسعاف العلاجي وغرامة يومية لتعويض فقدان الأجر

ويحق للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحصول على الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم، وغرامة يومية لتعويض فقدان الأجر، وتجهيز بآلات تقويم وتعويض الأعضاء، وجراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته، وفق القانون.

وللتذكير، شهدت الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حسب آخر الإحصائيات العامة لحوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2023.

وبلغ عدد التصاريح المتعلقة بالأمراض المهنية 3524 تصريحا، 43 بالمائة منها في قطاع صناعة الملابس، وفق تصاريح مراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

واحتلت الاعتلالات العظمية العضلية مثل التهاب المفاصل وآلام الظهر والكسور وغيرها المرتبة الأولى بنسبة 90 بالمائة من جملة الأمراض المهنية المصرح بها، تليها مباشرة الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والصمم المهني والأمراض الجلدية.