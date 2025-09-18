عاجل/ أردني موظّف لدى جيش الاحتلال يقتل إسرائيليّان

واشنطن تستخدم “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل

2025/09/18

عرقلت الولايات المتحدة اليوم الخميس مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة”، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم. بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين. وخلافا للفيتو الأمريكي، صوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار.

