حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء

تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس، بالتعاون مع بلدية الزهراء، يوم الاحد المقبل، بحديقة النافورة بالمنطقة حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب.

وتندرج هذه الحملة التوعوية والتحسيسية حول خطورة مرض داء الكلب في اطار تكثيف جهود الحملة الوطنية المجانية والاجبارية لتلقيح

الحيوانات ضد داء الكلب التي انطلقت بكافة ولايات الجمهورية، ابتداء من غرة سبتمبر لتتواصل الى موفى شهر أكتوبر 2025 .

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد دعت في بلاغ لها، يوم 27 أوت المنقضي، كل المواطنين للمساهمة الفعالة في انجاح هذه الحملة باصطحاب ومسك حيواناتهم وتسهيل عمل فرق التلقيح .