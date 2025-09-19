عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..

رفضت إيطاليا دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة إلى الكيان الصهيوني, إلى موانئها, في ظل مضي الأخير في عمليات الإبادة الجماعية, وعدوانه الهمجي والوحشي على قطاع غزة, منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم, أن ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي, أمس الخميس, رفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة إلى الكيان الصهيوني, في ظل تصاعد الاحتجاجات على العدوان في غزة, وسط عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال رئيس بلدية رافينا الإيطالية, أليساندرو باراتوني, إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم من قبله ومن قبل الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

يأتي هذا الإجراء تزامنا مع اتخاذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وجدير بالذكر, أن السلطات المحلية في مدينة ريميني الإيطالية, بالتنسيق مع حكومة إقليم إميليا-رومانيا, كانت قد أعلنت أمس, عن استبعاد الكيان الصهيوني من المشاركة في المعرض السياحي الدولي المقبل, بسبب العدوان العسكري المستمر على غزة.

وأوضحت مجموعة المعارض الإيطالية (IEG), المسؤولة عن تنظيم معرض “TTG Travel Experience 2025”, أنها أبلغت هيئة السياحة الصهيونية بوقف مشاركتها, استنادا إلى موقف بلدية ريميني وحكومة الإقليم, على اعتبار أن حضورها “غير مناسب”, فيما شدد العمدة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن “الترويج لمناطق الحرب والإرهاب والموت كوجهات سياحية أمر غير مقبول”.

كما اندلعت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل قاعة مجلس مدينة ميلانو الإيطالية, يوم أمس, حيث قاطع عدد من النشطاء الجلسة, مرددين شعارات من بينها “تحرير فلسطين” و”وقف الإبادة الجماعية”, ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

وردد المحتجون أمام أعضاء المجلس شعارات تطالب بقطع العلاقات مع عاصمة الكيان الصهيوني, معتبرين أن استمرارها أمر “مخجل”.