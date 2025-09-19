الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي السبت 20 والاحد 21 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال :
السبت 20 سبتمبر 2025:
المجموعة الاولى
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – اتحاد تطاوين رضا الشويحي
ملعب مساكن
هلال مساكن – جمعية مقرين محمد العاقل
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – نادي حمام الانف اسماعيل بوقلية
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة فرجاني بن منا
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال الشابة جاسر قيراط
ملعب عقارب
كوكب عقارب – امل حمام سوسة وائل العجنقي
الاحد 21 سبتمبر 2025:
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية – جمعية اريانة اكرم النايلي
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – اولمبيك سيدي بوزيد احمد الذوادي
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – اتحاد قصور الساف وليد الهذلي
ملعب جلمة
نسر جلمة – هلال الرديف عبد السلام ماني
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية رائد جويرو
ملعب قابس
الملعب القابسي – النادي القربي وائل المصباحي
ملعب قفصة
قوافل قفصة – امل بوشمة حسام بلحاج علي