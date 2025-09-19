Pens.com توسّع عملياتها في تونس بافتتاح طابق إضافي في مبنى MAJDA

احتفالية قصّ الشريط ترسّخ مرحلة جديدة من التوسّع وتؤكد التزام Pens.com تجاه فرقها والنمو المستدام في تونس.

أعلنت شركة Pens.com عن توسعة عملياتها في تونس من خلال حيازة طابق إضافي في مبنى MAJDA، المجاور لمقرها الحالي في منطقة البحيرة 2 بالعاصمة تونس. ويعكس هذا الاستثمار النمو المتواصل للشركة والتزامها المستدام تجاه طواقمها وعملياتها في تونس.

منذ انطلاق نشاطها في تونس سنة 2018، شهدت Pens.com نمواً متواصلا وملحوظا، حيث نجحت في بناء فريق عمل متألق يفوق عدده اليوم 1000 موظف. وعلى مدار السنوات السبع الماضية، عززت الشركة حضورها في العاصمة، حيث تساهم طواقمها المحلية في دعم مجموعة واسعة من الوظائف التي تضيف قيمة حقيقية لعملاء Pens.com حول العالم.

وسيوفّر الطابق الجديد في مبنى MAJDA مساحة إضافية لاستيعاب مجموع المستخدمين المتنامي في وظائف متعددة اللغات، تشمل عمليات مركز الاتصال المبيعات وخدمة العملاء، والإدارة، والتسويق، وذلك لحساب قاعدة العملاء الدولية المتنوعة للشركة.

وفي 17 سبتمبر، زار وفد من الإدارة المركزية لشركة Pens.com، يتقدمه الرئيس والمدير التنفيذي السيد بيتر كيلي، العاصمة تونس للمشاركة في افتتاح رسمي للطابق الجديد وحضور مراسم التدشين. وقد شكّل الحدث مناسبة للاحتفاء بنجاح عمليات Pens.com في تونس وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع ضمن الخطة العالمية للشركة.

وفي تصريح للرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pens.com، أكد السيد بيتر كيلي،

«تُعدّ عملياتنا في تونس عنصراً محورياً في نجاحنا، بفضل الفرق الموهوبة والخبرة العالية لموظفي الشركة، التي تدعم وظائف عالمية متعددة وتُسهم باستمرار في تحسين خدمة العملاء. إن هذا التوسّع لا يعكس فقط استقرار ونمو عملياتنا هنا، بل يؤكد أيضاً التزامنا المستقبلي تجاه تونس باعتبارها حجر الأساس في استراتيجيتنا العالمية. وأدعو الكفاءات المحلية الراغبة في الانضمام إلى منظمة دولية واعدة إلى الاطلاع على الفرص المتاحة عبر موقعنا الإلكتروني.»

ومع استمرار نمو Pens.com، تواصل الشركة توفير فرص مهنية واعدة في تونس ويمكن للمهتمين الاطلاع على الوظائف الشاغرة عبر الرابط التالي:

https://careers.pens.com