عاجل/ التمديد في فترة التحويل الجزئي لحركة المرور على مستوى هذه الطريق..

في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03، أفادت وزارة التّجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق يأنّه سيتمّ التمديد بليلة في فترة التحويل الجزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في الفترة اللّيلية بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، لمواصلة أشغال هدم الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.

ويمكن لمستعملي الطريق المتجهين الى تونس الانعراج يسارا لاستعمال الطريق المؤدية الى الحمامات التي ستصبح ذات اتجاهين على مسافة 100 متر تقريبا ثم الانعراج يمينا والرجوع الى الطريق في اتجاه تونس.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى إلتزام الحذر والتخفيف من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات الدالة.