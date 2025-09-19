السجل الوطني للمؤسسات يُعلن عن توقف خدماته بصفة مؤقتة خلال نهاية الأسبوع..وهذه التفاصيل..

أعلن السجل الوطني للمؤسسات في بلاغ له الجمعة 19 سبتمبر 2025ـ، عن توقف خدماته بصفة مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك ابتداء من يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على الساعة الواحدة بعد الظهر، إلى غاية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.

ويشمل هذا التوقف وفق ذات البلاغ خدمات المنصة الرقمية www.registre-entreprises.tn وتوقف الشبابيك عن تلقي الملفات وطلب الخدمات خلال النصف الثاني من يوم الجمعة 19/09/2025 بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال وذاك لضرورة الصيانة الشاملة للمنظومة المعلوماتية.

وأشار السجل الوطني للمرسسات إلى أن إجراءات جديدة ستدخل حيز العمل بشبابيك السجل بكامل الجمهورية وكذلك على المنصة الرقمية للسجل تتمثل أساسا في:

– إيداع الملفات المتعلقة بالتأسيس أو التحيين تتم ضرورة في مرحلة أولى عبر المنصة الرقمية وذلك بإدخال بيانات الطلب ومن ثمة المسح الضوئي للملف scanning وتحميل الملف على المنصة. وخلاص المعاليم عن بعد ضرورة عبر المنصة سواء بالبطاقة البنكية أو البريدية أو الحساب مسبق الدفع للسجل. ويتحصل القائم بالعملية على وصل وقتي في إيداع الملف ومن ثمة يقوم طالب الخدمة في وقت لاحق ومعقول بإيداع أصول العقود والمحاضر في أي مكتب للسجل مع الاستظهار بالوصل الوقتي.

– طلب الشهائد والحصول عليها يكون عبر المنصة الالكترونية دون غيرها بعد تعمير الطلب على المنصة ودفع المعلوم عن بعد كذلك على المنصة. علما أن شهادة في عدم التفليس يتم تسليمها حضوريا للمعني بالأمر أو لمن ينوبه بتوكيل حيث يختار صاحب الطلب عبر المنصة المكتب الجهوي للسجل الذي يريد ان يتسلم فيه الشهادة.

وبالنسبة لوسائل دفع المعاليم للخدمات أشار السجل الوطني للمؤسسة جميع العمليات تتم عبر الدفع الالكتروني للمعاليم إما عبر البطاقة البنكية أو البريدية وسيتم لاحقا إضافة المحفظات الإلكترونية تباعا.

كما يمكن وففق ذات البلاغ لأي مستعمل للمنصة إنشاء حساب مسبق الدفع يتم تمويله عبر التنزيل أو التحويل بالحساب البنكي أو عبر البطاقة البنكية حيث يمكن لصاحب هذا الحساب القيام بكل العمليات بكل مرونة وسلاسة كما أن المبالغ التي يتم تنزيلها بالحساب تبقى صالحة للاستعمال دون تحديد المدة.

واتذر السجل الوطني للموسسات من مستعملي المنصة وخدمات السجل عن هذا الاضطراب، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي في إطار مزيد رقمنة الخدمات وتسهيل المعاملات للمستعملين.

ووضع على ذمة كافة مستعملي المنصة الإمكانيات التقنية والبشرية لتجاوز أي عطب قد يطرأ ورقم النداء 70248170 للإجابة عن كل الاستفسارات.