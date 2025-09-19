عاجل/ غارة أمريكية في هذه الدولة العربية..

عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..

2025/09/19 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ القوّات الأمريكية، شنّت اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، غارة في سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي.
وجاء في بيان للقيادة أنه «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة في سوريا أسفرت عن مقتل عنصر بارز في تنظيم داعش كان يُشكل تهديداً مباشراً للأراضي الأميركية».
وأضاف البيان: «كان عمر عبد القادر عضواً في داعش يسعى بنشاط لمهاجمة الولايات المتحدة. مقتله يعرقل قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تُهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا».

