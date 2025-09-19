عاجل/ فرنسا تكشف عن 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل في نيويورك

أعلن قصر الإليزيه أن عشر دول من بينها فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك المقرر الاثنين المقبل.

وحذّرت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء الجمعة 19 سبتمبر 2025 من أن ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة هو “خط أحمر واضح”.

وأكد مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون أن “عشر دول قررت… الاعتراف بدولة فلسطين” ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.

وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرابة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك الاثنين، خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو “وفق آخر المعطيات المتوافرة في حوزتنا”، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.