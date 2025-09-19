عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسييـن.. وتكشف السبب



اعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، في بلاغ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، ان السلطات المغربية اعتمدت بشكل استثنائي ومؤقت التأشيرة الإلكترونية AEVM على مواطني الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى المغرب.

واشارت القنصلية المغربية الى ان هذا الاجراء مؤقّت ويشمل مواطني الجمهورية التونسية، وسيبدأ العمل به إبتداء من 25 سبتمبر الجاري وإلى غاية 25 جانفي 2026.

واشار البلاغ الى ان هذا الاجراء، يأتي في إطار التحضير للدورة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 CAN-Maroc، التي ستحتضنها المملكة المغربية من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

ودعت القنصلية المغربية التونسيين الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، الى طلب التأشيرة الإلكترونية عن طريق التطبيق “YALLA” ، الذي أعد خصيصا لهذه التظاهرة الرياضية، من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وبخصوص طلبات الدخول إلى المغرب من أجل السياحة الأعمال، الزيارات العائلية وغيرها، فيتوجب على أصحابها إيداع طلباتهم 96 ساعة قبل تاريخ الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني .https://www.acces-maroc.ma

واضافت القنصلية انه يستثنى من هذا الإجراء المؤقت:

جوازات السفر الدبلوماسية، خدمة خاص والرسمية.

. المقيمون بالمغرب بشكل قانوني، ويحملون بطاقة الإقامة سارية المفعول.

. العابرون للمطارات المغربية بصفة Transit دون الدخول إلى التراب المغربي.

. المتزوجون أو المتزوجات من حاملي الجنسية المغربية، مع ما يثبت رابطة الزواج.

. البالغون من العمر 55 سنة فما فوق.