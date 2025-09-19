عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري

قررت الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم الجمعة معاقبة مدرب الترجي الرياضي ماهر الكنزاري بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء ب4 مباريات وتخطئته بمبلغ قدره 7 الاف دينار من اجل ما اتاه من سلوك في المباراة التي جمعت فريقه بالملعب التونسي يوم 13 سبتمبر الجاري.

ومن جهة اخرى، قررت الهيئة معاقبة مدرب مستقبل قابس طارق جراية بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء في مقابلتين وتخطئته ب5000 دينار بسبب احتجاجاته المتكررة تجاه قرارات الحكم بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالترجي الجرجيسي.

وقررت الرابطة في ذات الاجتماع معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 7500 دينار من اجل العود للمرة الثانية في اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان من قبل جماهيرها خلال المباراة التي جمعته بنجم المتلوي.

كما تقرر تغريم اندية اتحاد بن قردان والنادي الافريقي والاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي بخطية قدرها 5000 دينار ضد كل فريق بسبب رمي جماهيرها المقذوفات خلال مباريات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وفي خصوص الاعتراض الذي تقدم به النادي الصفاقسي ضد مشاركة لاعب الترجي الجرجيسي جاسم بن كيلاني، فقد قررت الرابطة قبول الاعتراض شكلا ورفضه اصلا واقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان 2-1 لفائدة الترجي الجرجيسي