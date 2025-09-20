عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف

أفاد وزير الخارجية الألماني الأسبق توماس دي ميزيير، بأنه “لا يمكننا معالجة مشكلة الهجرة بدون الحديث مع المغرب أو تونس”.

وقال دي ميزيير في كلمته خلال المؤتمر الدولي “مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط”، الذي تنظمه مؤسسة (ميد ـ أور) الإيطالية، والمنعقد في باليرمو، إنه “في حين وصل مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2012، وصل العدد خلال عام 2024 إلى 200 ألف”، مشيراً الى أن “68 ألفًا منهم عن طريق وسط البحر المتوسط و70 ألفًا من الطريق الشرقية”، المارة عبر البلقان.

وأضاف دي ميزيير، أن “هذا التحدي لا يزال قائمًا، فنحن نتحدث عن أشخاص يحتاجون إلى إعانات اجتماعية وتعليم”. ذ

وأكد أن “في السنوات الأخيرة، وصل 4 ملايين شخص من أوكرانيا، مقارنةً بـ1.2 مليون من أصل 4 ملايين في ألمانيا وحدها”.

وخلص الوزير الألماني الأسبق إلى القول، إن “هذا التحدي لا يزال قائمًا، وإذا نظرنا إلى عدد اللاجئين على طول طريق البحر المتوسط، سنجد أنه غالبًا ما يكون محل جدل”.

وكالة الانباء الإيطالية “آكي”