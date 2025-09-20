عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة

استشهدت فجر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، عائلة الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، في الوقت الذي كان على رأس عمله في المستشفى.

واستشهد 44 مواطنا منذ فجر اليوم السبت، جراء غارات وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينهم 38 في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزل عائلة “الجملة” في حي التفاح بمدينة غزة إلى تسعة مواطنين غالبيتهم من الأطفال.

وأضافت أن خمسة مواطنين من بينهم طفلتان استشهدوا في غارة استهدفت منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ من بينهم شقيقه.

وفي وسط القطاع، استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون في غارة استهدفت مواطنين شرق مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوب القطاع.

وكالة الأنباء الفلسطينية