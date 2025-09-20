عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة

شهد مصنع المنسوجات التقنية “سيون” بزغوان، ليلة امس الجمعة، حالة من الاحتقان في صفوف العمال، على خلفية قرار اتخذته إدارة المصنع يقضى بغلق المؤسسة، بسبب “صعوبات مالية” تمر بها، وهو ما خلق جوا من الفوضى والتوتر في صفوف العاملين داخل المصنع وفي محيطه، إلى ساعة متأخرة من الليل.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حمادي النحالي، في تصريح لوكالة توس إفريقيا للأنباء، أن قرار أصحاب المؤسسة (وهي اجنبية، مصدرة كليا) كان “مفاجئا وأحاديا، ولم يراع الضوابط الشغلية والتمشي القانوني المرحلي المعمول به في مثل هذه الحالات، كإحالة عدد من العمال على البطالة الفنية، أو تسريح البعض منهم، وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية عند الاقتضاء”، مشيرا إلى أن “250 عاملا وعاملة، سيحالون بمقتضى هذا القرار على البطالة الإجبارية”.

وأفادت إدارة المؤسسة في رد كتابي خصت به “وات”، أن مجموعة “سيون” اتخذت قرار إغلاق موقع الإنتاج الخاص بها في زغوان “بسبب المنافسة الدولية المتزايدة والضغط على الأسعار من قبل المنتجين الآسيويين، وذلك من أجل الحفاظ على مستقبل المجموعة وضمان استدامة الموقع الآخر في تونس العاصمة”، وأكدت التزامها بضمان حقوق العمال عبر وضع خطة اجتماعية بالتشاور مع السلطة الجهوية والشركاء الاجتماعيين.

وأبدى العمال المرابطون داخل ساحة المصنع استغرابهم الشديد للقرار المفاجئ، على اعتبار ان المؤسسة تعيش، وفق تقديرهم، استقرارا اقتصاديا واجتماعيا لمدة 25 سنة، ولم تشهد اضطرابات أو نقصا في الإنتاج، وأكدوا أنه تم شحن كمية كبيرة من الملابس لتصديرها ساعة قبل صدور القرار، الذي تزامن مع العودة المدرسية وما يتطلبه ذلك من نفقات ومصاريف في ظل غلاء المعيشة وارتفاع سقف الالتزامات العائلية، وطالبوا السلط الجهوية بالتدخل لضمان حقوقهم والسعي إلى إيجاد مؤسسة بديلة لاستيعابهم من أجل مواجهة متطلباتهم اليومية.