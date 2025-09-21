عاجل/ غرق شقيقين في قنال مجردة وانتشال الجثتين..

تمكّن أعوان الحماية المدنية بمنوبة،من انتشال جثّتي طفلين شقيقين يبلغ من العمر15 و17 سنة لقيا حتفهما غرقا، ظهر أمس، في قنال مجردة الوطن القبلي، على مستوى الحبيبية من معتمدية الجديدة، وفق تصريح المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة سالم اليوسفي.

وأضاف اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية البحث انطلقت فور إعلام وحدات الحرس الوطني، وأعوان الحماية الذين حلوا مدعومين بفريق غوص، وباشروا عملية البحث عن الغريقين ، اللذين تمّ العثور على جثتيهما تباعا بعد أن جرفهما التيار بعيدا عن مكان الغرق.

وتمّت معاينة الجثّتين من قبل النيابة العمومية والإذن بإحالتهما على مصالح الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، فيما تعهّدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بفتح بحث في هذه الحادثة .

هذا وأكدت روايات شهود عيان متطابقة عن محاولة الطفلين إنقاذ كلبتهما بعد سقوطها في مياه القنال، وعجزهما عن إنقاذ نفسيهما ليلقيا حتفيهما في حادث غرق خلف حالة حزن كبير في المنطقة وفي وسطهما المدرسي باعتبارهما تلميذين بمدرسة اعدادية.