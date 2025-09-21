عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات حجز كمية ضخمة من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه واستنادا الى معلومات مسبقة، تم اخضاع حاوية للتفتيش حيث تم تنزيلها من باخرة قادمة من بلد أوروبي، وكانت حمولة الحاوية موجهة لفائدة احدى الشركات الخاصة المختصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهرومنزلية.

وبتفتيش الحاوية تفتيشا دقيقا تم حجز كمية ضخمة جدا من المخدرات كانت مخبأة باحكام بين أجهزة وآلات طبخ موردة من الخارج وتقدر كمية المخدرات بمئات الكيلوغرامات.

وتقرر تعهيد الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن الاطراف الضالعة وراء محاولة تهريب كمية المخدرات المحجوزة وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.