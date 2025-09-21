عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..

حذّرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأحد، كافة المواطنين من خطورة استهلاك الأسماك النافقة بعدد من الشواطئ المحيطة بالعاصمة لما قد تسبّبه من تسممات غذائية حادة وأمراض خطيرة تهدّد صحة المستهلك.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل نفوق كميات من الأسماك ببحيرة تونس والضاحية الجنوبية وسليمان وعدد من الشواطئ.

ونبّهت المواطنين إلى عدم جمع الأسماك النافقة من البحيرة أو الشواطئ، وعدم استهلاكها أو تداولها تحت أي ظرف داعية إياهم إلى الامتناع الكلي عن شراء أو استهلاك هذه الأسماك مهما كان مصدرها أو سعرها.

كما حذّرت الهيئة، تجار الأسماك والبحارة من أنّ جمع أو بيع أو ترويج الأسماك النافقة يُعتبر مخالفة جسيمة للقوانين، ويعرّض مرتكبيها إلى تتبعات جزائية قد تصل إلى غلق المحلات إضافة إلى التتبعات العدلية، داعية الجميع إلى التبليغ الفوري عن كل من يتعمد بيع أو توزيع هذه الأسماك عبر الرقم الأخضر للهيئة 80106977.

وأكّدت أنّها ستواصل تكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المواطن وضمان سلامة المنتوج الغذائي حاثة جميع المتدخلين على الإلتزام بهذه التعليمات.