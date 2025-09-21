عاجل/ قضية محاولة تهريب كمية ضخمة جدا من المخدرات بميناء رادس: الاحتفاظ بهؤلاء..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالاحتفاظ بموظّفة بشركة خاصّة وموظف بالديوانة على ذمة الأبحاث المتعلقة بالكشف عن محاولة تهريب كمية ضخمة جدا من المخدرات داخل إحدى الحاويات بميناء رادس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت أمس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات حجز أكثر من نصف طن من المخدرات داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها.

وبتقدّم الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بالشركة الخاصّة التي تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وهي المكلفة بجلب الحاوية لفائدة شركة ثانية مختصة في بيع الاجهزة الكهرومنزلية.

وتقرّر الاحتفاظ بموظف في الديوانة، وذلك في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية وإحالة نتائج الأبحاث المجراة على أنظار القضاء وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.