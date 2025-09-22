عاجل/ هذه الدول تستعد للاعتراف رسميا بدولة فلسطين..تعرف عليها..

تستعد فرنسا مع نحو 15 دولة أخرى للاعتراف رسمياً خلال جلسة “حل الدولتين” برئاسة سعودية فرنسية، في الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين بدولة فلسطين، في خطوة تزيد الضغط على إسرائيل.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، بأن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين خلال الجلسة سيصل إلى 16 في نهاية مساء اليوم.

ويعد هذا الاعتراف المرتقب خلال القمة التي تنظمها فرنسا والسعودية حول مستقبل حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن، تتويجا لعملية استمرت أشهرا قاتلت من أجلها باريس والرياض بشدة.

إذ سمحت تلك العملية باعتماد الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية.

وأمس قال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع برنامج “فايس ذي نايشن” على قناة “سي بي إس” إن الفلسطينيين “يريدون وطنا، يريدون دولة ويجب ألا ندفعهم نحو حماس. فإذا لم نقدم لهم منظورا سياسيا وهذا الاعتراف.. سيعلقون مع حماس باعتبارها الحل الوحيد”.

يشار إلى أنه حتى قبل هذا الاجتماع المرتقب في الأمم المتحدة، اعترفت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال رسمياً بدولة فلسطين.

ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 150 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. رغم أن ذلك لا يغيّر حالياً وضع فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة والتي عرقلت الولايات المتحدة عضويتها الكاملة.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى فرنسا مساء، بما فيها أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو، بحسب الرئاسة الفرنسية.

في حين أوضحت ألمانيا أنّها لن تعترف بدولة فلسطينية على المدى القريب. وقال وزير خارجيتها يوهان فاديفول قبل مغادرته إلى نيويورك، “قد يأتي الاعتراف بدولة فلسطينية في نهاية العملية. ولكن يجب البدء بمثل هذه العملية الآن”.

تأتي هذه الإعلانات في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة غزة، ومع تزايد الضغوط على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني المتدهور في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

