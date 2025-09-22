عاجل/ يهم تلاميذ البكالوريا..اجراء جديد بداية من هذا التاريخ لاستخراج بطاقة التعريف..

ألمانيا تدعو لبدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين وتدين هجوم الكيان على قطاع غزة

2025/09/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف رئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بإدارة الشرطة الفنية والعلمية, الادارة العامة للأمن العمومي عبد الكريم سعود أنه سيتم بداية من 1 نوفمبر القادم اعتماتد اجراء لاستخراج على بطاقة التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا الذين سيجتازون المناظرة الوطنية هذه السنة.

وبين عبد الكريم سعود اليوم الاثنين ان وزارة الداخلية قامت بطوير منصة اعلامية بالشراكة مع وزارة التكنولوجيا والاتصال ستمكن من خلالها التلاميذ من ايداع مطلب الحصول على بطاقة تعريف وطنية عن بعد حيث يودع التلميذ المطلب من منزله عن طريق المنصة دون الحاجة الى التوجه الى مركز الامن وقبل نهاية النصف الثاني من الثلاثي الثاني ستقوم وزارة الداخلية بتركيز تجهيزات بكافة المعاهد الثانوية وارسال منظوريها المخول لهم قبول هذه الملفات وسيقع اخذ البصمات واعداد بطاقات التعريف لفائدة التلاميذ في وقت قياسي ليتحصلوا عليها في ظرف 24 ساعة فقط وفق تعبيره.

كما أضاف المتحدث في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أن خلاص وصل بطاقة التعريف سيكون اما عن بعد او باحضار الوصل الى المراكز التي ستركز في المعاهد.

