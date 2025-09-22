تنشط بين احدى الدول الاوروبية وتونس/ القضاء يصدر أحكامه في حق المتهمين في الشبكة الدولية لتهريب المخدرات..‎#خبر_عاجل

القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة‎..

2025/09/22

أصدرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس احكاما بين 10 و20 سنة سجنا وخطايا مالية بـ 200 الف دينار في حق أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط بين احدى الدول الاوروبية وتونس وتحديدا منطقة حي التضامن.

ووفق ملف القضية فان المتهمين هرّبوا كمية المخدرات داخل شحنة قهوة حيث اخفوها باحكام بين تلك السلع وتمكنوا من اخراجها من ميناء حلق الوادي والتوجه بها لمنطقة حي التضامن لتخزينها والتفريط فيها لاحقا بالبيع مقابل مبالغ متفاوتة إلا ان وحدات مكافحة المخدرات بالقرجاني تمكنت من التفطن لنشاطهم المشبوه والقوا عليهم القبض حيث تبين أنه من بين عناصر الشبكة سائق سيارة أجرة ”تاكسي” وناقل بحري وفق ما أوردته اذاعة ديوان أف أم .

