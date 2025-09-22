عاجل/ منخفض جوي وتحذير من امكانية تسجيل فيضانات..

في متابعة لآخر مستجدات الوضع الجوي تبعا للنشرات التحذيرية حول تسجيل منخفض جوي مرتقب بداية من مساء اليوم فينتظر ان تشهد معظم أنحاء البلاد نزول أمطار بكميات هامة.

وبين الخبير في الطقس عمر بحبة اليوم الاثنين في تصريح اذاعي أن الأمطار لن تكون متواصلة، بل ستحدث على فترات متباعدة على مدى عدة أيام، بدءاً من الغد وحتى أوائل أكتوبر.

ومن المنتظر أن تبدأ الأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية مثل جندوبة، الكاف، القصرين، وباجة، قبل أن تنتقل نحو المناطق الشرقية مثل زغوان وسوسة.

وتوقع الخبير أن تكون الأمطار غزيرة جداً في وقت لاحق من هذه الليلة، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية التي تشمل تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، ومنوبة) محذرا من احتمالية حدوث فيضانات وارتفاع منسوب المياه في بعض المدن، خاصة في تونس وزغوان، بسبب البنية التحتية للمناطق الحضرية.

كما يُتوقع أن تستمر التقلبات الجوية لعدة أيام، وربما لأسبوع كامل، نظراً لبقاء منظومة الضغط المنخفض فوق المنطقة وستكون كمية الأمطار الإجمالية المتوقعة خلال هذه الفترة جيدة جداً، وقد تتجاوز 80 و100 ملم في بعض المناطق.