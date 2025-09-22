خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..

أطلق رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة “UPMI”، وسام بن عمر، اليوم الاثنين صيحة فزع حول المصير الذي يواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

وكشف بن عمر في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم أن أكثر من 50% من هذه المؤسسات تواجه صعوبات حادة، وهو ما ينذر باحتمالية اندثارها بالكامل في غضون عامين فقط.

وأوضح بن عمر أن هذا القطاع لا يمثل فقط 90% من النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص، بل يساهم أيضاً في توفير قرابة 70% من مواطن الشغل، كما يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. محذرا من أن استمرار هذا “النزيف” سيكون له تداعيات مباشرة وخطيرة على استقرار الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي وفق تعبيره.