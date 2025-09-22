عاجل/ بـلاغ هـام من الحمـاية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية

في إطار متابعة الوضع الجوي المتوقع بعد ظهر اليوم الإربعاء 22 سبتمبر 2025، وحرصا على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، اوصت الحماية المدنية، في بلاغ، بما يلي:

1.الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول: تجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية.

2.تجنب المجازفة بعبور الأودية: الامتناع عن عبور الأودية مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة.

3.الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا: خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر.

4.تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار: التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل.

5.تثبيت الأجسام القابلة للتطاير: تثبيت الأشياء القابلة للانجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات.

6.تجنب لمس الأعمدة الكهربائية: الحذر من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار،لتجنب خطر الصعق الكهربائي.

7.تجنب ركن السيارات تحت الأشجار: ينصح بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

8. متابعة التطورات الجوية: البقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة.

في حالة الطوارئ، يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.

ويتميز الطقس بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة والكاف وسليانة وباجة وبنزرت ثم آخر النهار زغوان وتونس الكبرى ونابل و سوسة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا وتصل إلى 70 مليمترا مع تساقط كثيف للبرد و ظهور الصواعق وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

كما يتواصل نزول الأمطار يوم الغد الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر.