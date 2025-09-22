عاجل/ حجز حوالي 4523 كغ من المواد الغذائية الفاسدة في هذه الولايات

قامت فرق المراقبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على غرار مصالح التجارة، الحرس الوطني، الأمن والشرطة البلدية، بحجز حوالي 4523 كغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك بعدد من الولايات حسب ما أعلنت عنه الهيئة اليوم الاثنين.

وبينت في بلاغ لها، أن فرق المراقبة المشتركة قامت بحجز حوالي 160 كلغ من المواد الغذائية المجمّدة بولاية تونس بسبب عدم احترام درجات البرودة المخصّصة للحفظ نتيجة عطب في الثلاجة، شملت لحوماً بيضاء وأسماكاً مجمّدة ومنتجات بحرية وعجين مورّق وخضر مجمّدة وسلطات مشكلة، وقد تم تحرير محضر بحث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة في ولاية الكافعن حجز ما يزيد عن 3200 كلغ من الخضر والغلال المتعفنة والفاسدة، منها قرع أحمر، وتفاح، وطماطم، وليمون وعنب، وقد عُرضت هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بسوق الجملة للخضر والغلال بالكاف.

أما في ولاية جندوبة فقد تم حجز 46 كلغ من اللحوم البيضاء المجمدة بطرق غير صحية، إلى جانب 480 كلغ من مادة المرغارين و20 كلغ من الزبدة المخزنة خارج المبرد بشركة بيع المواد الغذائية بالجملة، في خرق واضح لشروط الحفظ

وفي ولاية سوسة، شهدت حملة مراقبة مشتركة حجز كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة، شملت لحوماً حمراء وبيضاء ورؤوس أغنام ومنتجات بحرية وخضر وغلال متعفنة، بالإضافة إلى أجبان و صلصة بيضاء.(مايوناز) وياغرت وسوائل التحلية، والتوابل منتهية الصلوحية.

وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية في ذات البلاغ “أن هذه الكميات المحجوزة لا تمثل فقط خسائر اقتصادية بل تشكل أيضاً خطراً حقيقياً على صحة المواطن” مجددة دعوتها إلى جميع المتدخلين والمهنيين بالالتزام التام بقواعد حفظ الصحة واحترام شروط الخزن والتوزيع.

كما دعت المواطنين إلى التحلي باليقظة عند اقتناء المواد الغذائية والتبليغ عن أي تجاوز يهدد سلامتهم.