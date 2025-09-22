عاجل/ زعمت انه مرتبط بـ”حماس”: خارجية الاحتلال تعرض هذا الاقتراح على أسطول الصمود

وصفت وزارة خارجية الاحتلال، أسطول الصمود العالمي، الذي يبحر لكسر الحصار على سكان غزة، بأنه “أسطول جهادي” وزعمت أن له صلات بحركة حماس

وقال الاحتلال إنّه لن يسمح لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزّة ، بكسر الحصار عن القطاع.

ودعت خارجية الاحتلال، الاسطول الى الرسو في ميناء “اشكلون” عسقلان المحتلة لتفريغ المساعدات، داعية المشاركين في الاسطول الى عدم خرق الحصار البحري لقطاع غزة وقبول اقتراحها بنقل المساعدات بشكل سلمي، حسب نص البيان.

يذكر انه وفي وقت سابق عندما كانت سفن تابعة للأسطول تبحر من إسبانيا، أعلن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتامار بن غفير أنه يريد تصنيف النشطاء الإنسانيين “إرهابيين” واعتقالهم بناء على ذلك.