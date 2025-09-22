عاجل/ بـلاغ هـام من الحمـاية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية

عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات..

عاجل/ “حماس” توجّه رسالة شخصية لترامب.. وهذا ما جاء فيها

عاجل/ لم يتم التعرّف على هويته بسبب آثار العنف: العثور على جثّة رجل بهذه الجهة

عاجل/ تلوّث البحر يضطر البحّارة الى ايقاف نشاطهم بهذه الجهة..

2025/09/22 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


توقف البحارة في سليمان من ولاية نابل، عن نشاطهم بسبب تلوث مياه البحر ونفوق الأسماك.
ويطال بحارة سليمان السلطات بتعويض مادي الى حين ايجاد حلول لاشكال التلوث البحري، وفق ما صرحت به منسقة البرامج بجمعية البيئة والتنمية بسليمان سعاد الشطوطي، للديوان اف ام، اليوم الاثنين.
وطالبت الشطوطي بضرورة اتخاذ اجراءات وحلول عاجلة لمعالجة وضعية الشريط الساحلي بسليمان.
يذكر ان وزير البيئة حبيب عبيد عاين يوم امس الاحد وضعية الشريط الساحلي بسليمان من ولاية نابل اثر نفوق كمية من الاسماك وتم معاينة تلوث مياه البحر وتغيرها الى اللون الداكن وانبعاث روائح كريهة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn