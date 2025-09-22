عاجل/ تلوّث البحر يضطر البحّارة الى ايقاف نشاطهم بهذه الجهة..



توقف البحارة في سليمان من ولاية نابل، عن نشاطهم بسبب تلوث مياه البحر ونفوق الأسماك.

ويطال بحارة سليمان السلطات بتعويض مادي الى حين ايجاد حلول لاشكال التلوث البحري، وفق ما صرحت به منسقة البرامج بجمعية البيئة والتنمية بسليمان سعاد الشطوطي، للديوان اف ام، اليوم الاثنين.

وطالبت الشطوطي بضرورة اتخاذ اجراءات وحلول عاجلة لمعالجة وضعية الشريط الساحلي بسليمان.

يذكر ان وزير البيئة حبيب عبيد عاين يوم امس الاحد وضعية الشريط الساحلي بسليمان من ولاية نابل اثر نفوق كمية من الاسماك وتم معاينة تلوث مياه البحر وتغيرها الى اللون الداكن وانبعاث روائح كريهة.