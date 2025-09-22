عاجل/ فتح تحقيق في حادث هبوط طائرة “nouvelair” في مطار نيس الفرنسي

افادت شركة الطيران التونسية “الخطوط الجديدة” “nouvelair”، في بلاغ اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، انه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات، حادث وقع في ظروف جوية صعبة للغاية تميزت بأمطار غزيرة جداً وضعف شديد في الرؤية، أثناء هبوط الرحلة BJ586 القادمة من تونس إلى نيس في مطار نيس الفرنسي.

وجددت الخطوط الجديدة (Nouvelair) تاكيدها أن سلامة وأمن ركابها وأطقمها تظل أولويتها القصوى.

وشددت الشركة على ان جميع عمليات الشركة تُدار في إطار الاحترام الصارم للمعايير الدولية، مؤكدة انها تتعاون بشكل كامل مع السلطات في إطار التحقيق الجاري، وستقدم كل الدعم اللازم لضمان حسن سيره.