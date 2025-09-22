خروج مستشفيين في مدينة غزة عن الخدمة مع تصاعد عدوان الاحتلال الصهيوني..# خبر_عاجل

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، خروج مستشفيين عن الخدمة بشكل كامل في مدينة غزة مع تصاعد عدوان الاحتلال الصهيوني على المدينة.

وقالت المصادر إن مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون خرجا عن الخدمة بشكل كامل، نتيجة استهداف الاحتلال الصهيوني المستمر لمحيط المستشفيين، إلى جانب تدمير مركز صحي تابع للإغاثة الطبية في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، حيث باتت جميع المرافق الصحية والمستشفيات من دون طرق آمنة تتيح للمرضى والجرحى الوصول إليها.

ولفتت إلى أن المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس، بسبب القصف المستمر.

وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، أن أقسام المستشفى باتت مكتظة بالمرضى والجرحى إلى حد لم يعد يتيح استقبال المزيد، مؤكدا وجود عجز كبير في معظم الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، في ظل منع الاحتلال إدخال ما يكفي من الأجهزة والأدوية إلى القطاع.

في الوقت نفسه، استشهد فلسطيني بعدما أطلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال النار عليه في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 65344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.