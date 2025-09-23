تواصل الأمطار إلى نهاية الأسبوع بهذه المناطق..‎#خبر_عاجل

أفاد الأُستاذ المُبرّز في الجُغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس، عامر بحبة، اليوم الثلاثاء، بأنّ “الأمطار ستتواصل إلى نهاية الأسبوع بكميات متفاوتة وبصفة يومية”، مشيرًا إلى أنّ “المنخفض الجوي سيواصل تأثيره لعدة أيام، مع تواصل الأمطار الغزيرة خصوصًا في الشمال والشمال الشرقي ويمكن أن تتواصل إلى حدود بداية شهر أكتوبر”.

وأوضح بحبة، في تصريح لاذعة الجوهرة أف أم، أنّه “تم البارحة تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار، فقد سجلت ولاية أريانة 69 ملم، رواد 65 ملم، وفي منوبة وزغوان وسيليانة تراوحت الكميات بين 30 و 45 ملم، فيما شهدت ولاية صفاقس نزول 27 ملم”.

وأوضح بحبة أن “الأودية شهدت جريانًا كبيرًا، دون تسجيل فيضانات كبرى، في حين تسربت المياه إلى بعض المنازل في مناطق محدودة”. وحذر بحبة من السيول وتراكم المياه خاصة قرب الأودية والمناطق المنخفضة، داعياً إلى توخي الحذر واليقظة على الطرقات.

وبخصوص السدود، أفاد بحبة بأن “الأرقام تشير إلى أن نسبة الإمتلاء تراجعت إلى حدود 28% بعد الاستهلاك الكبير في الصيف والتبخر، لكن الأمطار الحالية ستساهم في تحسين الوضع تدريجيا مع تكرار السيلان”.