مواطن يقوم بقيادة حافلة..وشركة النقل بين المدن توضّح وتكشف..‎#خبر_عاجل

أوضحت الشركة الوطنية للنقل بين المدن، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن “الحادثة التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك بخصوص قيام مواطن بقيادة حافلة للشركة الوطنية للنقل بين المدن، تعود إلى الصائفة المنقضية”.

وأضافت الشركة أنه “بتاريخ 16 جويلية 2025 تفطن فريق من المراقبة الميدانية تابع للشركة أثناء قيامه بمهمته على الطريق إلى تصرف غير مسؤول من السائق تولى رفعه الى ادارة التفقد والتدقيق والتي بدورها اثبتت بالرجوع الى كاميرا المراقبة سماح السائق لمواطن بقيادة الحافلة خلال السفرة وهو ما أعتبرته اخلالا جسيما أعدت فيه تقريرا في الغرض بتاريخ 26 أوت 2025 وأحالته على الادارات المعنية لاتخاذ الاجراءات التأديبة والقانونية اللازمة ضدّ السائق الذي استهان بواجبه ومسؤوليته تجاه سلامة المسافرين والحافلة علما أنه تم ايقافه عن العمل لاحالته على مجلس التأديب”.

وأكدت الشركة، في بلاغها، أن “السلامة خط أحمر لا حياد عنه وان فرقها الميدانية متجندة لتامين السفرات وحمايتها من كل التجاوزات”.